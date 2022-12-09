Хорватия — Бразилия 1:1 (4:2 — по пенальти). События по минутам матча четвертьфинала ЧМ-2022 9 декабря, 19:52 Букмекеры считают Бразилию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

НВ следил за ходом поединка четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Хорватии и Бразилии.



Стартовые составы:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Бразилия: Алиссон, Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон

Видео дня

Матч состоится в катарском Аль-Райяне на стадионе Эдьюкейшн Сити. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Хорватия заняла второе место в группе F, опередив Канаду и Марокко, и уступив первое Марокко, а в 1/8 финала прошла Японию. В полуфинале сборная сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина.

Команда не проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах при семи победах и трех ничьих. У коллектива под вопросом участие в игре защитников Сосы (болезнь) и Станишича (травма).

Бразилия выиграла группу G, опередив Швейцарию, Сербию и Камерун, а в 1/8 финала обыграла Корею. В случае выхода в полуфинал соперником сборной будет победитель поединка Нидерланды — Аргентина.

Команда одержала 10 побед в 11 последних играх во всех турнирах при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Теллеса и нападающего Жезуса, под вопросом участие Алекса Сандро (травма).

Статистика знает четыре матча между соперниками, в которых Хорватия ни разу не побеждала, Бразилия выигрывала трижды. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бразилия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,36, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Хорватия, оценивается в 8,50, ничья — в 4,75.

