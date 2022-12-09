Хорватия — Бразилия. Видео голов и серии пенальти матча ЧМ-2022 9 декабря, 21:29 Бразилия едет домой (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Сборная Бразилии в серии пенальти уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре и вылетела с турнира.

Хорватия - Бразилия 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Петкович, 118 - Неймар, 105+1

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110) - Ковачич ( Майер, 106), Брозович (Оршич, 114), Модрич - Пашалыч (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перишич

Видео дня

Бразилия: Алиссон - Милитао (Алекс Сандро, 106), Тьяго Силва, Маркиньос, Данило - Пакета ( Фред, 106), Каземиро, Неймар - Рафинья (Антони, 56), Ришарлисон (Педро, 84), Винисиус (Родриго, 64)

Предупреждения: Брозович, Петкович - Данило, Каземиро, Маркиньос

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер давал сборной Бразилии больше всего шансов на победу на ЧМ-2022.

