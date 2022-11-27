Канада разгромно проиграла Хорватии и потеряла шансы на плей-офф ЧМ-2022 27 ноября, 20:00 Хорватия еще не гарантировала себе место в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Сборная Канады уступила команде Хорватии со счетом 1:4 во втором туре чемпионата мира по футболу и упустила шансы на выход в 1/8 финала.

Канада первой открыла счет, когда уже на 2-й минуте Дэвис головой замкнул в ворота навес с фланга.

Впрочем, Хорватии еще в первом тайме удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 36-й минуте Крамарич с острого угла точно пробил в дальний угол, а спустя еще 8 минут Левая нанес бильярдный удар издалека.

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На 70-й минуте Крамарич ударом низом попал в угол ворот канадцев и оформил дубль, а точку в матче в компенсированное время поставил Майер.

Хорватия набрала 4 очка, но еще не гарантировала себе выход в 1/8 финала, в то время как Канада потеряла шансы на плей-офф.

Хорватия — Канада 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Левая 44, Майер, 90+4 — Дэвис, 2

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы Бельгия сенсационно уступила Марокко (0:2).