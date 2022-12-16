Хорватия — Марокко. Где и когда смотреть матч за 3 место ЧМ-2022 16 декабря, 13:57 Марокко может выиграть бронзовые медали ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

НВ представляет анонс поединка за третье место чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.



Матч Хорватия — Марокко состоится в Дохе 17 декабря на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:

заняла 2-е место в группе после победы над Канадой, ничьих с Марокко и Бельгией;

в 1/8 финала победила Японию, в четвертьфинале — Бразилию, в полуфинале уступила Аргентине;

до поражения Аргентине не проигрывала в 11 поединках во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих;

под вопросом участие защитника Гвардиола, полузащитник Брозович ( травмы).

Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:

выиграла группу после ничьей с Хорватией, побед над Бельгией и Канадой;

в 1/8 финала победила Испанию, в четвертьфинале — Португалию, в полуфинале проиграла Франции;

до поражения Франции не проигрывала 10 поединков кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих;

под вопросом участие защитников Агерда, Мазрауи и Саисса ( травмы).

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шутало, Соса — Якич, Ковачич, Модрич, — Влашич, Крамарич, Перишич

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттьят-Алла — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль