Хорватия — Марокко. Где и когда смотреть матч за 3 место ЧМ-2022
Марокко может выиграть бронзовые медали ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)
НВ представляет анонс поединка за третье место чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.
Матч Хорватия — Марокко состоится в Дохе 17 декабря на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:
- заняла 2-е место в группе после победы над Канадой, ничьих с Марокко и Бельгией;
- в 1/8 финала победила Японию, в четвертьфинале — Бразилию, в полуфинале уступила Аргентине;
- до поражения Аргентине не проигрывала в 11 поединках во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих;
- под вопросом участие защитника Гвардиола, полузащитник Брозович (травмы).
Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:
- выиграла группу после ничьей с Хорватией, побед над Бельгией и Канадой;
- в 1/8 финала победила Испанию, в четвертьфинале — Португалию, в полуфинале проиграла Франции;
- до поражения Франции не проигрывала 10 поединков кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих;
- под вопросом участие защитников Агерда, Мазрауи и Саисса (травмы).
Ориентировочные составы:
Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шутало, Соса — Якич, Ковачич, Модрич, — Влашич, Крамарич, Перишич
Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттьят-Алла — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль