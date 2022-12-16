Хорватия — Марокко. Где и когда смотреть матч за 3 место ЧМ-2022

16 декабря, 13:57
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Марокко может выиграть бронзовые медали ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Марокко может выиграть бронзовые медали ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)

НВ представляет анонс поединка за третье место чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Матч Хорватия — Марокко состоится в Дохе 17 декабря на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Хорватии перед матчем:

  • заняла 2-е место в группе после победы над Канадой, ничьих с Марокко и Бельгией;
  • в 1/8 финала победила Японию, в четвертьфинале — Бразилию, в полуфинале уступила Аргентине;
  • до поражения Аргентине не проигрывала в 11 поединках во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих;
  • под вопросом участие защитника Гвардиола, полузащитник Брозович (травмы).
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Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:

  • выиграла группу после ничьей с Хорватией, побед над Бельгией и Канадой;
  • в 1/8 финала победила Испанию, в четвертьфинале — Португалию, в полуфинале проиграла Франции;
  • до поражения Франции не проигрывала 10 поединков кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих;
  • под вопросом участие защитников Агерда, Мазрауи и Саисса (травмы).

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шутало, Соса — Якич, Ковачич, Модрич, — Влашич, Крамарич, Перишич

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттьят-Алла — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Хорватии

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