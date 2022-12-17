Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 17 декабря, 18:53 В матче было забито три мяча (Фото:Ounahi REUTERS/Lee Smith)

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022) и завоевала бронзу.



Уже в стартовые десять минут игры соперники успели обменяться голами. Сначала хорватов вперед вывел Йошко Гвардиол, отправивший мяч в ворота африканцев ударом головой в красивом прыжке в падении.

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Спустя две минуты марокканцы отыгрались. Ашраф Дари с близкого расстояния головой пробил мимо вратаря соперников Доминика Ливаковича после неудачной «свечи» кого-то из хорватов.

Перед самым перерывом европейская сборная снова вышла вперед. Мислав Оршич классным ударом из правого края штрафной площади отправил мяч в дальнюю девятку ворот марокканцев.

Этот гол стал последним в матче, хотя во втором тайме моменты, чтобы забить, имели обе команды.

Хорватия — Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 — Дари, 9

Завтра, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

Сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского призвать к миру на планете перед началом финала чемпионата мира-2022 была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА).