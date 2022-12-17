Хорватия — Марокко. Онлайн-трансляция матча за 3 место ЧМ-2022

17 декабря, 01:15
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Букмекеры считают Хорватию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Букмекеры считают Хорватию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ следит за ходом поединка за третье место чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Хорватии и Марокко. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 17 декабря.

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Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шутало, Соса — Якич, Ковачич, Модрич, — Влашич, Крамарич, Перишич

Марокко: Буну — Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттьят-Алла — Унаи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Хорватия заняла 2 место в группе после победы над Канадой, ничьих с Марокко и Бельгией. В 1/8 финала сборная победила Японию, в четвертьфинале — Бразилию, в полуфинале уступила Аргентине.

До поражения Аргентине команда не проигрывала в 11 играх кряду во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих. У коллектива под вопросом участие защитника Гвардиола, полузащитника Брозовича (травмы).

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Марокко выиграл группу после ничьей с Хорватией, побед над Бельгией и Канадой. В 1/8 финала сборная победила Испанию, в четвертьфинале — Португалию, в полуфинале проиграла Франции.

До поражения Франции команда не проигрывала 10 матчей кряду во всех турнирах при восьми победах и двух ничьих. Под вопросом у коллектива участие защитников Агерда, Мазрауи и Саисса (травмы).

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Статистика знает два матча между соперниками. В обоих была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Хорватия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 2,37, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Марокко, оценивается в 3,00, ничья — в 3,30.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Чемпионат мира ЧМ-2022 Сборная Хорватии

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