Хорватия — Марокко. Видео голов и обзор матча за 3-е место ЧМ-2022 17 декабря, 19:52 Хорватия вошла в тройку лучших сборных мира (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Сборная Хорватии победила команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре и завоевала бронзовые награды турнира.

Хорватия - Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 - Дари, 9

Хорватия: Ливакович - Станишич, Гвардиол, Шутало - Оршич, Майер (Пашалич, 66), Ковачич, Модрич, Перишич - Крамарич (Влашич, 61), Ливая (Петкович, 66)

Видео дня

Марокко: Буну - Хакими, Дари (Банун, 64), Эль Ямик (Амалла, 67), Аттият-Аллах - Сабири (Чейр, 46), Эль-Ханнус (Унахи, 55), Амрабат - Зиеш, Эн-Несири, Буфаль (Зарури, 64)

Предупреждение: Унахи, Амалла

На предыдущем чемпионате мира в 2018 году Хорватия завоевала серебро, уступив в финале Франции (2:4).