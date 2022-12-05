Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 — видео

5 декабря, 19:43
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В четвертьфинале Хорватия сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

В четвертьфинале Хорватия сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Японии и стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Японии первой открыла счет, когда на 43-й минуте Йосида после навеса сумел отдать на Маэду, а тот с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Хорватия отыгралась в дебюте второй половины встречи — на 55-й минуте Ловрен навесил в штрафную, откуда Перишич из района 11-метровой отметки головой пробил точно в угол.

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До конца основного времени команды голов больше не забивали и даже овертайм не определил победителя, так что дело дошло до серии пенальти, где сильнее оказалась хорватская сборная, выполнившая три точных удара против одного у японцев.

В четвертьфинале Хорватия сыграет против победителя матча Бразилия — Южная Корея.

Япония — Хорватия 1:1 (1:3 по пен.)
Голы: Маэда, 43 — Перишич, 55

Накануне четвертьфиналистами ЧМ-2022 стали сборные Англии и Франции .

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ЧМ-2022 Сборная Хорватии

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