Хорватские футбольные фанаты поддержали пленных бойцов Азова и скандировали «Слава Украине!» — видео
Фанаты развернули большой баннер в поддержку бойцов Азова (Фото:index.hr)
Во время матча 23-го тура чемпионата Хорватии по футболу между Динамо Загреб и Хайдуком болельщики выразили поддержку находящимся в российском плену бойцам полка Азов.
Об этом сообщает Index.hr
Во время игры фанаты развернули на трибунах стадиона Максимир в Загребе большой баннер с надписью «Free Azov» [Свободу Азову], поддержав пленных украинских бойцов.
Также болельщики пришли на матч с сине-желтыми флагами и скандировали «Слава Украине!».
Ранее фанаты варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.