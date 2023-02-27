Хорватские футбольные фанаты поддержали пленных бойцов Азова и скандировали «Слава Украине!» — видео

27 февраля, 14:29
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Фанаты развернули большой баннер в поддержку бойцов Азова (Фото:index.hr)

Фанаты развернули большой баннер в поддержку бойцов Азова (Фото:index.hr)

Во время матча 23-го тура чемпионата Хорватии по футболу между Динамо Загреб и Хайдуком болельщики выразили поддержку находящимся в российском плену бойцам полка Азов.

Об этом сообщает Index.hr

Во время игры фанаты развернули на трибунах стадиона Максимир в Загребе большой баннер с надписью «Free Azov» [Свободу Азову], поддержав пленных украинских бойцов.

Видео дня

index.hr
Фото: index.hr
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Также болельщики пришли на матч с сине-желтыми флагами и скандировали «Слава Украине!».

https://www.youtube.com/watch?v=aF7rDXFFIqE&t=12s&ab_channel=Channel37

Ранее фанаты варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Хорватия Фанаты Болельщики Динамо (Загреб) Хайдук Война в Украине Полк Азов

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