Хорватские футбольные фанаты поддержали пленных бойцов Азова и скандировали «Слава Украине!» — видео 27 февраля, 14:29 Фанаты развернули большой баннер в поддержку бойцов Азова (Фото:index.hr)

Во время матча 23-го тура чемпионата Хорватии по футболу между Динамо Загреб и Хайдуком болельщики выразили поддержку находящимся в российском плену бойцам полка Азов.

Об этом сообщает Index.hr



Во время игры фанаты развернули на трибунах стадиона Максимир в Загребе большой баннер с надписью «Free Azov» [Свободу Азову], поддержав пленных украинских бойцов.

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Фото: index.hr

Также болельщики пришли на матч с сине-желтыми флагами и скандировали «Слава Украине!».

Ранее фанаты варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.