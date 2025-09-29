Умер легендарный вратарь Реала, который шесть раз становился чемпионом Испании

29 сентября, 08:57
Умер Хосе Аракистайн (Фото: ФК Реал Мадрид)

Умер Хосе Аракистайн

В воскресенье, 28 сентября, в 88 лет ушел из жизни бывший воротарь мадридского Реала Хосе Аракистайн.

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«Реал выражает соболезнования всем болельщикам. Пусть Хосе покоится с миром», — говорится в сообщении.

Аракистайн выступал за Реал с 1961 по 1968 год. В составе команды он провел 7 матчей во всех турнирах. С Реалом Аракистайн шесть раз становился чемпионом Испании, в 1966 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

В сезоне-1961/62 стал обладателем получившего Трофей Рикардо Саморы лучшему вратарю сезона в Ла Лиге.

Аракистайн также выступал за Реал Сосьедад, Эйбар, Эльче и Кастельон. В 1960 — 1962 годах провел шесть матчей за сборную Испании.

Напомним, что Атлетико разгромил Реал в сумасшедшем мадридском дерби с семью голами.

