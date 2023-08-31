Испанский гений. Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА
Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил главный индивидуальный приз.
УЕФА наградил испанского специалиста, выбрав его лучшим тренером прошлого сезона.
Гвардиола вместе с Манчестер Сити по итогу сезона-2022/23 завоевал требл: выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.
Отметим, в голосовании испанец опередил Симоне Индзаги (Интер) и Лучано Спаллетти (Наполи).
Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Гвардиола пошутил над инспектором, который выписал ему штраф.