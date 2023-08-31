Испанский гений. Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА

31 августа, 20:06
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Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола получил главный индивидуальный приз.

УЕФА наградил испанского специалиста, выбрав его лучшим тренером прошлого сезона.

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Гвардиола вместе с Манчестер Сити по итогу сезона-2022/23 завоевал требл: выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

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Отметим, в голосовании испанец опередил Симоне Индзаги (Интер) и Лучано Спаллетти (Наполи).

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гвардиола пошутил над инспектором, который выписал ему штраф.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Хосеп Гвардиола

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