«Один из самых талантливых, которых когда-либо видел»: Гвардиола расхвалил звезду Манчестер Сити

«Райан — один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел в своей карьере. Технически и индивидуально он — топ. Вопрос лишь в том, как он адаптируется и что мы будем с этим делать, как он читает игру и реагирует на каждую ее ситуацию.

Он начал на клубном чемпионате мира, но потом была небольшая пауза. Надо двигаться шаг за шагом, но талант у него действительно огромный: у меня такое ощущение, что почти каждый раз, когда мяч оказывается у него, ситуация на поле улучшается.

Ему не всегда нужно делать что-то необычное — просто играть в футбол. Но у него есть что-то особенное. Например, пас на Эрлинга в концовке матча против Эвертона — таких моментов у него много.

Он не чувствует давления, когда получает мяч. Он как уличный игрок. Немного ворчливый: Дай мне мяч, дай мне мяч — когда не получает передачу. Он здесь совсем недолго, и понадобится немного времени, чтобы сыграться с партнерами", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Отметим, что 22-летний Шерки присоединился к Манчестер Сити в июне 2025-го за 36,5 миллиона евро из Лиона. В этом сезоне Райан сыграл 76 минут в трех матчах, забил один гол.

21 октября в 22:00 по Киеву подопечные Гвардиолы сыграют против Вильярреала в Лиге чемпионов. После двух туров Горожане занимают восьмое место, а испанский клуб 26-е.

