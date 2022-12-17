«Редкостный пи***ас». Экс-футболист Динамо жестко высказался о президенте ФИФА из-за отказа в выступлении Зеленскому перед финалом ЧМ-2022 17 декабря, 17:46 Худжамов завершил карьеру в 2020 году (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

Бывший игрок киевского Динамо Рустам Худжамов резко отреагировал на решение ФИФА в отказе в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому перед финалом чемпионата мира по футболу-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

Свою позицию относительно данной ситуации экс-вратарь высказал в интервью YouTube-каналу SportArena.

«Во-первых, Джанни Инфантино — редкостный пи***ас по своей сути. Абсолютный. А ФИФА — абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будете делать то, что тебе необходимо.

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Не дать выступить перед всем миром… Инфантино, если обратиться к нему, ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Для чего ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких пи***лин свинособакам, что просто капец", — сказал Рустам.

Худжамов завершил карьеру в 2020 году. На его счету один матч в составе сборной Украины.

Сообщалось, что украинский футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля раскритиковал бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино.