«Браво, мой друг». Чемпион мира тепло поздравил Довбика с первым голом за Рому в сезоне
Артем Довбик и Матс Гуммельс (Фото: instagram.com/tema_dovbyk/)
Бывший защитник Баварии, Боруссии Д и Ромы Матс Хуммельс в восторге от гола Артема Довбика в ворота Вероны.
Украинец отличился на седьмой минуте после подачи Зеки Челика, открыв счет в матче. В итоге римляне победили 2:0.
В своем Instagram в stories Хуммельс поздравил Довбика с голом, написав: «Браво, мой друг».
Это первый мяч Артема за Рому в нынешнем сезоне. Довбик и Хуммельс выступали вместе за римлян в прошлой кампании, а летом немец завершил карьеру.
Большую часть своего футбольного пути Хуммельс провел в Баварии и дортмундской Боруссии. Пять раз становился чемпионом Германии, а в составе национальной сборной, за которую с 2010 по 2023 год провел 78 матчей и забил пять голов, стал чемпионом мира-2014.
Ранее мы писали, что Довбик эмоционально высказался о своем первом голе за Рому в сезоне Серии А.