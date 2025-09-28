«Браво, мой друг». Чемпион мира тепло поздравил Довбика с первым голом за Рому в сезоне

28 сентября, 22:36
Артем Довбик и Матс Гуммельс (Фото: instagram.com/tema_dovbyk/)

Бывший защитник Баварии, Боруссии Д и Ромы Матс Хуммельс в восторге от гола Артема Довбика в ворота Вероны.

Украинец отличился на седьмой минуте после подачи Зеки Челика, открыв счет в матче. В итоге римляне победили 2:0.

В своем Instagram в stories Хуммельс поздравил Довбика с голом, написав: «Браво, мой друг».

Хуммельс поздравил Довбика (Фото: instagram.com/aussenrist15)
Это первый мяч Артема за Рому в нынешнем сезоне. Довбик и Хуммельс выступали вместе за римлян в прошлой кампании, а летом немец завершил карьеру.

Большую часть своего футбольного пути Хуммельс провел в Баварии и дортмундской Боруссии. Пять раз становился чемпионом Германии, а в составе национальной сборной, за которую с 2010 по 2023 год провел 78 матчей и забил пять голов, стал чемпионом мира-2014.

Ранее мы писали, что Довбик эмоционально высказался о своем первом голе за Рому в сезоне Серии А.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Артем Довбик ФК Рома

