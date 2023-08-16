Ушли со скандалом. Украинский клуб выгнал братьев-близнецов из-за нарушения дисциплины — СМИ 16 августа, 14:27 ФК Хуст (Фото:Instagram)

ФК Хуст, который выступает в Первой лиге Украины, больше не рассчитывает на братьев Луцивых.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, тренер закарпатской команды заявил, что футболистов выгнали из команды из-за нарушения дисциплины.

«Луцивых выгнали из команды за нарушение дисциплины. Куда они пошли — их дело», — сказал наставник Хуста Циткин.

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Также отмечается, что игроки уже нашли новый клуб, которым стал харьковский Металлист.

Ранее сообщалось, что президент украинского клуба обновил мировой рекорд старейшего игрока в истории футбола.