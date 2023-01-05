Нападающий Динамо перешел в словенский клуб 5 января, 18:58 Каргбо не закрепился в Динамо (Фото:ФК Целье)

Бельгийский нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо стал игроком словенского Целье.

Об этом сообщает официальный сайт Целье.

Детали трансфера не сообщаются, но, по данным Transfermarkt, речь идет о полноценном контракте 23-летнего форварда с Целье, за который он уже играл на правах аренды с Динамо во второй половине сезона-2021/22.

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Каргбо перешел в Динамо в начале 2020 года. С августа прошлого года форвард на правах аренды играл за кипрскую Доксу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Виталий Буяльский стал лучшим футболистом команды в 2022 году.