«Милан навсегда в моем сердце». Легендарный Ибрагимович в 41 год заговорил о возобновлении карьеры

27 июня, 20:30
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Златан Ибрагимович рвется в игру (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Златан Ибрагимович рвется в игру (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, который недавно объявил о завершении карьеры, не исключил что вернется на поле.

После того как Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь, ему предложили административную должность в Милане, где он выступал в последнее время, но 41-летний игрок рвется на поле.

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Златан отметил, что такое внимание для него честь, однако не исключил, что он вернется в Милан как футболист.

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"Милан навсегда останется в моем сердце, учитывая то, через что мы с ним прошли.

Сейчас я не спешу, посмотрим, что будет дальше. Прошло всего три недели, возможно, я вернусь на поле, кто знает.

Возможно, уже через месяц я буду в тренировочном лагере с Миланом", — сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бейл завершил карьеру в 33 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Милан Златан Ибрагимович

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