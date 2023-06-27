«Милан навсегда в моем сердце». Легендарный Ибрагимович в 41 год заговорил о возобновлении карьеры 27 июня, 20:30 Златан Ибрагимович рвется в игру (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, который недавно объявил о завершении карьеры, не исключил что вернется на поле.

После того как Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь, ему предложили административную должность в Милане, где он выступал в последнее время, но 41-летний игрок рвется на поле.

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Златан отметил, что такое внимание для него честь, однако не исключил, что он вернется в Милан как футболист.

"Милан навсегда останется в моем сердце, учитывая то, через что мы с ним прошли.

Сейчас я не спешу, посмотрим, что будет дальше. Прошло всего три недели, возможно, я вернусь на поле, кто знает.

Возможно, уже через месяц я буду в тренировочном лагере с Миланом", — сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бейл завершил карьеру в 33 года.