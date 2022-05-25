Продолжение карьеры под вопросом. Ибрагимович пропустит более полугода из-за операции

25 мая, 21:10
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На восстановление Ибрагимовичу понадобится 7−8 месяцев (Фото:ФК Милан)

На восстановление Ибрагимовичу понадобится 7−8 месяцев (Фото:ФК Милан)

40-летний нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович перенес операцию на левом колене, на восстановление от которой понадобится много времени.

Как сообщает официальный сайт Милана, швед лег под нож в одной из больниц во французском Лионе.

Врачи работали над реконструкцией передней крестообразной связки и восстановлением мениска.

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Операция прошла успешно, но для восстановления от хирургического вмешательства Ибрагимовичу понадобится 7−8 месяцев.

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Контракт Ибрагимовича с Миланом рассчитан до 30 июня 2022 года, однако СМИ сообщали, что стороны якобы не прочь продлить соглашение.

Ранее Ибрагимович помог Милану впервые за 11 лет стать чемпионом Италии. После победы Златан закурил сигару прямо на поле.

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Теги:   Футбол ФК Милан Златан Ибрагимович Серия А Чемпионат Италии Сборная Швеции

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