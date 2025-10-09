Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол

9 октября, 11:20
Златан Ибрагимович (Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic)

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович поделился мнением о наставниках, которые существенно повлияли на современный футбол.

В списке Златана оказались четыре наставника, сообщает Goal.

«У меня были Капелло, Моуринью, Гвардиола, Анчелотти: эти четверо — тренеры, которые изменили футбол. Мне бы хотелось поработать с Клоппом и Фергюсоном», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович успел поиграть под руководством легендарных наставников: с Фабио Капелло — в Ювентусе, с Пепом Гвардиолой — в Барселоне, с Карло Анчелотти — в ПСЖ, а с Жозе Моуриньо — в Интере и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Моуринью возглавил Бенфику, за которую выступают украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Редактор: Олег Телюк

