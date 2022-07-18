После слухов о завершении карьеры Ибрагимович определился со своим будущим 18 июля, 22:54 Ибрагимович подписал с Миланом однолетний контракт (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Звездный футболист Златан Ибрагимович после слухов о возможном завершении карьеры продолжит выступления в Милане.



Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 40-летний бомбардир подписал однолетний контракт до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что шведский нападающий продолжит выступать в Милане под 11-м игровым номером.

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Ранее Ибрагимович перенес операцию на левом колене, из-за чего появились слухи о возможном завершении его карьеры.

Сообщалось, операция прошла успешно, но для восстановления от хирургического вмешательства игроку понадобится 7−8 месяцев.

Ранее Ибрагимович помог Милану впервые за 11 лет стать чемпионом Италии.



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