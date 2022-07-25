40-летний Ибрагимович похвастался перед фанатами впечатляющей физической формой — фото
Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
40-летний нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович в очередной раз поразил фанатов великолепной спортивной формой, несмотря на солидный как для футболиста возраст.
Ибрагимович долгое время был вне игры из-за травмы, но не собирается завершать карьеру и еще минимум сезон планирует отыграть за Милан.
В своем аккаунте в Instagram Ибрагимович продемонстрировал болельщикам, что находится в поразительной физической форме и готов к старту нового сезона.
" Иная порода", — подписал фото швед.
В прошлом сезоне Ибрагимович вместе с Миланом стал чемпионом Италии.
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