«В нас никто не верил». Ибрагимович произнес мощную речь после чемпионского матча и перевернул стол — видео 24 мая, 13:31 Цей матеріал також доступний українською За карьеру Ибрагимович выиграл 33 трофея (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Звездный форвард Милана Златан Ибрагимович произнес мощную речь после матча заключительного тура чемпионата Италии против Сассуоло, в котором его команда оформила победу в первенстве.



«Соберитесь все здесь. Ребята, успокойтесь, я не собираюсь прощаться. Ребята, с первого дня, когда я приехал, потом приехали другие, мало кто верил в нас. Но когда мы поняли, что нам нужны самопожертвования, страдания, вера и работа, когда это произошло, мы стали настоящей командой.

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Это было непросто, но мы стали настоящей командой этого сезона. В начале сезона никто в нас не верил. Но благодаря этим принципам мы стали сильнее. Я горжусь всеми вами. А теперь окажите мне услугу: празднуйте как чемпионы. Потому что теперь Милану принадлежит не только наш город, теперь Милану принадлежит вся Италия", — сказал Златан.

Также 40-летний нападающий поблагодарил всех одноклубников за эту победу, а также руководство Милана. После своей речи он перевернул стол в раздевалке.

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета текущего года. За карьеру Златан выиграл 33 трофея. Победа в чемпионате Италии стала для него уже пятой.

Ранее Ибрагимович вышел на поле с бутылкой шампанского и закурил сигару после победы с Миланом в чемпионате Италии.

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