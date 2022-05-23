Прямо на поле. Ибрагимович закурил сигару после победы с Миланом в чемпионате Италии — видео
В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)
Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович закурил сигару прямо на поле после победы со своим Миланом в чемпионате Италии.
Во время празднования по случаю выигрыша трофея 40-летний нападающий появился на стадионе с бутылкой шампанского, которое он начал разбрызгивать.
После этого Златан демонстративно взял в рот сигару и начал курить. Болельщики на действия шведа отреагировали овациями.
В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета текущего года.
За карьеру Златан выиграл 33 трофея. Победа в чемпионате Италии стала для него уже пятой.
Ранее Ибрагимович показал свою тяжелую тренировку с качанием пресса, вися на груше.
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