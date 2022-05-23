Прямо на поле. Ибрагимович закурил сигару после победы с Миланом в чемпионате Италии — видео

23 мая, 00:04
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В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович закурил сигару прямо на поле после победы со своим Миланом в чемпионате Италии.

Во время празднования по случаю выигрыша трофея 40-летний нападающий появился на стадионе с бутылкой шампанского, которое он начал разбрызгивать.

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После этого Златан демонстративно взял в рот сигару и начал курить. Болельщики на действия шведа отреагировали овациями.

Видео дня
https://twitter.com/gilang_jaya10/status/1528458192556277760

В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 27 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета текущего года.

За карьеру Златан выиграл 33 трофея. Победа в чемпионате Италии стала для него уже пятой.

Ранее Ибрагимович показал свою тяжелую тренировку с качанием пресса, вися на груше.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео ФК Милан Златан Ибрагимович Серия А Чемпионат Италии

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