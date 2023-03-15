41-летний Ибрагимович получил вызов в национальную сборную после продолжительного перерыва

15 марта, 20:25
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Ибрагимович выступает за сборную Швеции с января 2021 года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Ибрагимович выступает за сборную Швеции с января 2021 года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Звездный форвард Милана Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора Евро-2024

Об этом сообщает Федерация футбола Швеции.

24 и 27 марта Швеция в Стокгольме Фрэндз Арене сыграет против сборных Бельгии и Азербайджана.

Соперниками Швеции в отборе на Евро-2024 кроме вышеупомянутых сборных также являются Эстония и Австрия.

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В последний раз 41-летний форвард выступал за сборную Швеции в марте прошлого года. Летом он получил травму крестообразной связки колена, после чего пропустил около полугода и вернулся в игру уже в феврале этого года.

Ибрагимович выступает за сборную Швеции с января 2001 года и с тех пор сыграл за национальную команду 121 матч и забил 62 гола.

Ранее Ибрагимович похвастался перед фанатами поразительной физической формой.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Златан Ибрагимович Сборная Швеции Евро-2024

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