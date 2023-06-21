«Вам не удалось нас запугать». Обладатель Золотого мяча уверен, что Андрей Павелко не виноват 21 июня, 13:35 Игорь Беланов (Фото:Instagram)

Бывший нападающий киевского Динамо Игорь Беланов, получивший Золотой мяч в 1986-м году, заявил, что будет рассмотрении апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко во Львове.

Экс-футболист в своем Facebook написал, что надеется на справедливость в рассмотрении этого дела.

«Сегодня я снова во Львове. Завтра пойду на судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко. Как и в футболе есть три рефери, что является гарантией фейр-плей, завтра будут рассматривать этот вопрос трое судей.

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Хочу верить, что им хватит смелости на «честную игру», на принятие законного решения об отмене ареста, после чего они без стыда будут смотреть в глаза даже не нам, а своим детям".

Также Беланов добавил, что запугать сторонников Павелко не получилось и они обязательно победят.

«В любом случае запугать нас не получилось. А те, кто стоят за попытками позорных репрессий невинных людей, просто заложили бомбу замедленного действия под собственные же стулья. А потому „все будет хорошо. И мы победим“. И Украина непременно победит!» — написал Беланов

Фото: Facebook Беланова

Напоминаем, что обладатель Золотого мяча обратился к Зеленскому, чтобы тот вмешался в судебное дело главы УАФ.

Также сообщалось, что Андрея Павелко не отдали на поруки Беланову и Блохину.

Ранее Игорь Беланов поздравил Реброва с победой над Мальтой.