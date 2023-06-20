«Верю в талант Реброва». Обладатель Золотого мяча убежден в положительном результате сборной Украины против Англии и Италии 20 июня, 17:04 Беланов (Фото:footballua.tv)

Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов прокомментировал вторую победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Мальты.

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В своем Facebook Беланов опубликовал пост, в котором доволен результатом главной команды страны в матчах против Северной Македонии и Мальты.

Также легендарный футболист написал, что верит в Реброва в следующих важных матчах против фаворитов группы.

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«Вторая победа! Такая необходимая и важная. Для Украины.

Дальше — Англия, Италия. Верю в тренерский талант Сергея Реброва", — написал Беланов.

Отметим, что Беланов обратился к президенту Украины Зеленскому, чтобы тот вмешался в судебное дело главы УАФ.

Ранее сообщалось, что главу УАФ Андрея Павелко не отдали на поруки двум обладателям Золотого мяча.