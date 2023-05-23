«Был хорошим парнем»: Обладатель Золотого мяча раскрыл подробности знакомства с Шойгу

23 мая, 23:35
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Игорь Беланов с сыном Валерием (Фото:Игорь Беланов via Facebook)

Игорь Беланов с сыном Валерием (Фото:Игорь Беланов via Facebook)

Бывший нападающий киевского Динамо и обладатель Золотого мяча Игорь Беланов знаком с министром Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Легендарный футболист украинского клуба признался, что познакомился с военным преступником перед футбольной игрой.

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«Путин? Я бы не хотел встречаться с ним. Он эгоцентричный человек, влюбленный в себя. Говорить ему что-то нет смысла. Шойгу был хорошим парнем, когда я с ним познакомился.

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Помню, что перед показательным матчем забыл дома шорты. Шойгу был не очень хорошим игроком, поэтому он всегда хотел, чтобы в его команде играли лучшие. Он спросил меня, где мои шорты, я сказал, что забыл их дома.

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Он мгновенно ушел и вернулся через пять минут с новой парой. Не часто генералы приносят тебе футбольные шорты, не так ли? Честно говоря, я не хочу ему сейчас ничего говорить. Какая от этого разница?", — рассказал Беланов в интервью Josimar Football.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча возмутился, что его нет на праздничном плакате Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине

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