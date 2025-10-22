Сначала украинец привез пенальти, который не реализовал Гримальдо, и получил желтую карточку на 24-й минуте встречи. Впоследствии действия Забарного привели к прямой красной — Илья с фолом последней надежды помешал сопернику забить. На этот раз немцы 11-метровый реализовали.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко экс-игрок сборной Украины Игорь Худобяк объяснил, как Забарный мог избежать удаления.

Игорь Худобяк прокомментировал красную карточку Забарного / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Считаю, что после удаления в матче против Байера у Забарного не будет проблем с французскими СМИ и болельщиками, ведь команда выиграла. Да, Илья неудачно сыграл в эпизоде с прямой красной. Но ничего страшного не произошло.

По моему мнению, первого пенальти в ворота ПСЖ не было. Забарный немного потерял равновесие — ему нужно было опереться на руку, а именно в этой зоне оказался мяч. Поэтому, как по мне, это не пенальти.

А вот во втором эпизоде пенальти, скорее всего, был, ведь произошел минимальный контакт, а нападающий выиграл позицию. Но Илье нужно было действовать осторожнее, не доводя момент до контакта с соперником.

Забарный не сознательно пошел на этот фол — где-то не рассчитал шаги и расстояние до оппонента, из-за чего и произошел контакт. Здесь нельзя было обойтись устным предупреждением, ведь это фол последней надежды. Все справедливо. Но, как по мне, одноклубники Ильи могли помочь избежать этого момента. Особенно Мендеш, который подтолкнул соперника, который и опередил украинца буквально на полкорпуса", — сказал Худобяк.

