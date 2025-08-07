«Коломойский обиделся»: Маркевич объяснил, почему Днепр на год остался без денег

Именитый тренер заявил, что бывший владелец клуба и украинский олигарх Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей, не хотел платить команде деньги из-за выхода Днепра в финал еврокубка.

«Мы могли тогда победить, но они были очень опытные и постоянно побеждали. Забили нам третий гол… Однако ребята провели сильную игру, они отдали все силы, я поблагодарил их за матч.



К сожалению, тогда мы еще не знали, что это конец Днепра.

После матча был банкет, на котором Коломойский сказал, что не просил выходить в финал. Сначала я не понял этих слов, потом дошло — он не хотел нам платить.

Он обиделся и год не давал нам ни зарплаты, ни премий. Он обиделся, что мы играли в финале. Бог ему судья. Нашу команду разобрали фактически бесплатно, хотя могли продать и заработать неплохие деньги. Тем более, у нас было много талантливых игроков, и мы могли бы сохранить команду", — рассказал Маркевич на Ютуб канале ВЗбірна.

Напомним, после финале Лиги Европы-2015 Днепр не смог решить серьезные финансовые проблемы, как следствие, команду начали покидать легионеры и результаты ухудшились.

В конце концов, в сезоне 2018/19 Сине-бело-голубые стартовали в первенстве среди любителей, но со временем из-за неуплаченных долгов Днепр исчез с футбольной карты Украины.

