«Навсегда в строю». На войне с Россией под Бахмутом погиб ультрас Динамо 30 августа, 22:10 Игорь Марковкин (Фото:WBC | Ультрас Динамо)

Киевский клуб отреагировал на смерть преданного болельщика.

Фанатская группировка WBC на своей странице в Telegram сообщила о гибели Игоря Марковкина.

Читайте также: На войне с Россией погиб болельщик киевского Динамо

Война России против Украины унесла жизнь фаната Динамо Игоря Марковкина.

20-летний фанат киевлян с позывным «Кузнец» воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Марковкин погиб во время исполнения боевой задачи.

Видео дня

«Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечный Почет и Слава Герою!» — говорится в заявлении ультрас.

Официальный сайт «бело-синих» отреагировал на гибель Игоря: «ФК Динамо (Киев) выражает глубокую грусть по поводу гибели „Коваля“ и искренние соболезнования родным и близким Игоря Марковкина. Навсегда в строю!»

Ранее сообщалось, что победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами.