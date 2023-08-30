«Навсегда в строю». На войне с Россией под Бахмутом погиб ультрас Динамо
Игорь Марковкин (Фото:WBC | Ультрас Динамо)
Киевский клуб отреагировал на смерть преданного болельщика.
Фанатская группировка WBC на своей странице в Telegram сообщила о гибели Игоря Марковкина.
Война России против Украины унесла жизнь фаната Динамо Игоря Марковкина.
20-летний фанат киевлян с позывным «Кузнец» воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Марковкин погиб во время исполнения боевой задачи.
«Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечный Почет и Слава Герою!» — говорится в заявлении ультрас.
Официальный сайт «бело-синих» отреагировал на гибель Игоря: «ФК Динамо (Киев) выражает глубокую грусть по поводу гибели „Коваля“ и искренние соболезнования родным и близким Игоря Марковкина. Навсегда в строю!»
Ранее сообщалось, что победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами.