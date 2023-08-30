«Навсегда в строю». На войне с Россией под Бахмутом погиб ультрас Динамо

30 августа, 22:10
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Игорь Марковкин (Фото:WBC | Ультрас Динамо)

Игорь Марковкин (Фото:WBC | Ультрас Динамо)

Киевский клуб отреагировал на смерть преданного болельщика.

Фанатская группировка WBC на своей странице в Telegram сообщила о гибели Игоря Марковкина.

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Война России против Украины унесла жизнь фаната Динамо Игоря Марковкина.

20-летний фанат киевлян с позывным «Кузнец» воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр). Марковкин погиб во время исполнения боевой задачи.

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«Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечный Почет и Слава Герою!» — говорится в заявлении ультрас.

Официальный сайт «бело-синих» отреагировал на гибель Игоря: «ФК Динамо (Киев) выражает глубокую грусть по поводу гибели „Коваля“ и искренние соболезнования родным и близким Игоря Марковкина. Навсегда в строю!»

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Ранее сообщалось, что победитель чемпионата Украины по карате погиб на войне с российскими оккупантами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Война России против Украины

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