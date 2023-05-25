Экс-футболист сборной Украины впервые стал победителем Кубка Болгарии — видео
Пластун отыграл весь матч (Фото:ФК Лудогорец)
Украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун стал триумфатором Кубка Болгарии.
В финале команда Пластуна победила софийский ЦСКА со счетом 3:1.
Украинец отыграл весь матч, однако результативными действиями не отметился.
На пути к финалу Лудогорец обыграл Розовую Долину (2:0), Левски (2:1), Спартак (2:1) и Черно Море (2:1, 2:2).
Пластун впервые с Лудогорцем стал триумфатором Кубка Болгарии. Ранее он по три раза выигрывал чемпионат Болгарии и Суперкубок страны.
Следует отметить, что на счету Пластуна четыре матча за сборную Украины, однако с 2019 года футболист не получает вызов в национальную команду.
Ранее сообщалось, что украинские футболисты Роман Безус Артем Беседин стали обладателями Кубка Кипра в составе Омонии.