Экс-футболист сборной Украины впервые стал победителем Кубка Болгарии — видео 25 мая, 13:50 Пластун отыграл весь матч (Фото:ФК Лудогорец)

Украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун стал триумфатором Кубка Болгарии.

В финале команда Пластуна победила софийский ЦСКА со счетом 3:1.

Украинец отыграл весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Обзор матча

На пути к финалу Лудогорец обыграл Розовую Долину (2:0), Левски (2:1), Спартак (2:1) и Черно Море (2:1, 2:2).

Видео дня

Пластун впервые с Лудогорцем стал триумфатором Кубка Болгарии. Ранее он по три раза выигрывал чемпионат Болгарии и Суперкубок страны.

Следует отметить, что на счету Пластуна четыре матча за сборную Украины, однако с 2019 года футболист не получает вызов в национальную команду.

Ранее сообщалось, что украинские футболисты Роман Безус Артем Беседин стали обладателями Кубка Кипра в составе Омонии.

