Украинский футболист победным голом приблизил свой клуб к финалу Кубка Болгарии — видео
Пластун отличился на 34-й минуте (Фото:ФК Лудогорец)
Украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун забил победный гол в первом полуфинальном матче Кубка Болгарии против Черно Море.
Лудогорец первым пропустил на 13-й минуте, однако уже через пять минут сумел сравнять счет, а до перерыва выйти вперед.
На 34-й минуте Пластун подключился к атаке во время штрафного и ударом в касание отправил мяч в сетку.
В итоге гол украинца принес Лудогорцу победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 мая на поле Лудогорца.
Пластун выступает за Лудогорец с 2016 года, когда перешел в болгарский клуб из львовских Карпат.
Ранее сообщалось, что украинский экс-защитник Барселоны Дмитрий Чигринский голом на последних минутах спас Ионикос от поражения в матче чемпионата Греции.