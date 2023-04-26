Украинский футболист победным голом приблизил свой клуб к финалу Кубка Болгарии — видео 26 апреля, 13:19 Пластун отличился на 34-й минуте (Фото:ФК Лудогорец)

Украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун забил победный гол в первом полуфинальном матче Кубка Болгарии против Черно Море.

Лудогорец первым пропустил на 13-й минуте, однако уже через пять минут сумел сравнять счет, а до перерыва выйти вперед.

На 34-й минуте Пластун подключился к атаке во время штрафного и ударом в касание отправил мяч в сетку.

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В итоге гол украинца принес Лудогорцу победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 мая на поле Лудогорца.

Пластун выступает за Лудогорец с 2016 года, когда перешел в болгарский клуб из львовских Карпат.

Ранее сообщалось, что украинский экс-защитник Барселоны Дмитрий Чигринский голом на последних минутах спас Ионикос от поражения в матче чемпионата Греции.