«Хотят заработать легкие деньги». Игорь Суркис назвал самое большое «зло» в футболе 17 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Игорь Суркис считает, что в погоне за деньгами агенты портят футболистам карьеру (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает, что футбольные агенты мешают развиваться игрокам.

В интервью YouTube-каналу Бомбардир Суркис назвал агентов «самым большим злом» в футболе, поскольку многие из них хотят заработать легкие деньги, чем портят игрокам карьеру.

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«Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, еще там что-нибудь.

Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе — это агенты. Более того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну и испортить карьеру игрока", — сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что после паузы на матче сборной Украины футболисты киевского Динамо вернулись в столицу, где команда приступит к тренировкам и подготовке к новому сезону.





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