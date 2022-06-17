«Хотят заработать легкие деньги». Игорь Суркис назвал самое большое «зло» в футболе

17 июня, 17:03
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Игорь Суркис считает, что в погоне за деньгами агенты портят футболистам карьеру (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис считает, что в погоне за деньгами агенты портят футболистам карьеру (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает, что футбольные агенты мешают развиваться игрокам.

В интервью YouTube-каналу Бомбардир Суркис назвал агентов «самым большим злом» в футболе, поскольку многие из них хотят заработать легкие деньги, чем портят игрокам карьеру.

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«Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, еще там что-нибудь.

Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе — это агенты. Более того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну и испортить карьеру игрока", — сказал Суркис.

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Ранее сообщалось, что после паузы на матче сборной Украины футболисты киевского Динамо вернулись в столицу, где команда приступит к тренировкам и подготовке к новому сезону.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Игорь Суркис Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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