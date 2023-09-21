«Суркис был готов оплатить лечение». Алиев подтвердил, что Милевский находится в ужасном состоянии

21 сентября, 15:20
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Артем Милевский и Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Артем Милевский и Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший украинский футболист Александр Алиев прокомментировал нынешнее состояние экс-игрока Динамо Артема Милевского, который шокировал фанов своим видом.

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По словам Алиева, президент столичного клуба Игорь Михайлович Суркис готов оплатить реабилитацию Милевского, однако тот не выходит на связь.

«Хотел бы рассказать о ситуации по Милевскому Артемию. О том, что Жека Селезнев сказал. Это действительно так. Вчера он должен был поехать в больницу. Мы уже договорились с врачом обо всем, чтобы он лег туда, и лежал там.

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Все это был готов оплатить Игорь Суркис. Я с ним разговаривал. Он сказал: «Сань, сделай. Положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить».

Но человек до сих пор не берет трубку. Не хочет. Поэтому не пишите мне, пожалуйста, чтобы я помог кенту. Я готов уже в течение 5 или 6 месяцев это ему сделать. Но человек меня не слышит. Он сам лично этого не хочет", — сказал Алиев в своем Instagram.

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Ранее Евгений Селезнев заявил, что он с друзьями должен был везти Милевского в больницу, но Артем в последний момент начал игнорировать их звонки.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Артем Милевский Александр Алиев

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