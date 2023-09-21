«Суркис был готов оплатить лечение». Алиев подтвердил, что Милевский находится в ужасном состоянии 21 сентября, 15:20 Артем Милевский и Александр Алиев (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший украинский футболист Александр Алиев прокомментировал нынешнее состояние экс-игрока Динамо Артема Милевского, который шокировал фанов своим видом.

По словам Алиева, президент столичного клуба Игорь Михайлович Суркис готов оплатить реабилитацию Милевского, однако тот не выходит на связь.

«Хотел бы рассказать о ситуации по Милевскому Артемию. О том, что Жека Селезнев сказал. Это действительно так. Вчера он должен был поехать в больницу. Мы уже договорились с врачом обо всем, чтобы он лег туда, и лежал там.

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Все это был готов оплатить Игорь Суркис. Я с ним разговаривал. Он сказал: «Сань, сделай. Положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить».

Но человек до сих пор не берет трубку. Не хочет. Поэтому не пишите мне, пожалуйста, чтобы я помог кенту. Я готов уже в течение 5 или 6 месяцев это ему сделать. Но человек меня не слышит. Он сам лично этого не хочет", — сказал Алиев в своем Instagram.

Ранее Евгений Селезнев заявил, что он с друзьями должен был везти Милевского в больницу, но Артем в последний момент начал игнорировать их звонки.