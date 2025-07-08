«А Ахметов так умеет?». Суркис поразил фанатов футбольными навыками: отреагировал даже Милевский — видео

8 июля, 11:33
Игорь Суркис (Фото: ФК Динамо Киев)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис продемонстрировал технику владения мячом на сборах клуба в Австрии.

Пресс-служба Динамо опубликовала в Instagram видео, как Суркис жонглирует мячом.

«Ни одно собрание Динамо не проходит без мастер-класса президента. Boss on air», — говорится в описании к видео.

Фанаты заценили технику Суркиса, подколов президента Шахтера.

«Действительно, не видел, чтобы хоть кто-то из владельцев клубов мог такое сделать», «А вы хоть раз видели Ахметова с мячом?», «А Ахметов так умеет?», «Вот и трансфер подъехал под еврокубки, молодой и перспективный», «Очень перспективный игрок», «Супряга занервничал», «Суркисиньо» написали в комментариях.

Отреагировал на видео и бывший форвард Динамо Артем Милевский: «Михайлович творит вещи».

Тем временем подопечные Александра Шовковского продолжают подготовку к новому сезону. Во время сборов киевляне уже провели два спарринга с венгерской Кишвардой. После поражения в первом матче со счетом 0:2, бело-синие уверенно реабилитировались в повторном поединке — 3:0.

