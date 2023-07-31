«Видели, как он сыграл в подкате?». Игорь Суркис в восторге от дебюта Ярмоленко после возвращения в Динамо

31 июля, 20:27
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Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского клуба прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в первом туре УПЛ против Миная (4:1).

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Игорь Михайлович заверил, что Ярмоленко показывает пример всем игрокам столичной команды и поможет достичь результата.

«Вы видели, как он в подкате сыграл на последней минуте перед заменой… Как он бьется за команду и результат.

Видео дня

Он своим примером показывает ребятам, что так надо играть и будет результат. А результат — это качественная игра и три очка", — сказал Суркис FootballHub.

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Ранее сообщалось, что возвращение Ярмоленко не впечатлило бывшего тренера сборной Украины Йожефа Сабо.

А Мирча Луческу сказал, что Андрею нужно больше времени, чтобы набрать форму.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Игорь Суркис Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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