«Я не такой человек». Хорватский тренер Днепра-1 пообещал остаться в клубе, несмотря на войну в Украине

27 апреля, 17:33
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Игорь Йовичевич возглавляет Днепр-1 с 2020 года (Фото:СК Днепр-1)

Игорь Йовичевич возглавляет Днепр-1 с 2020 года (Фото:СК Днепр-1)

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Хорватский наставник Днепра-1 Игор Йовичевич не планирует покидать клуб, несмотря на российское вторжение в Украину.

В интервью Sportske Novosti Йовичевич рассказал, что у него есть действующий контракт с Днепром-1 и он видит свое будущее в украинском клубе, хотя после начала войны имел несколько предложений от других команд.

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«Я просто не могу так уйти, это было бы нечестно по отношению к этим людям и клубу, ко всему, через что проходят украинцы. Я не такой человек.

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Мои мысли и сердце с ними. Верю, что скоро мы снова соберемся вместе, будем играть в футбол и продолжим с того места, где остановились. Мы очень хорошо справились.

На данный момент я не думаю о смене клуба. Конечно, если все это, не дай Бог, затянется, тогда я буду смотреть, что произойдет дальше. Но сейчас я точно остаюсь тренером Днепра-1″, — сказал Йовичевич.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон, по итогам которого Днепр-1 занял третье место.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Война в Украине СК Днепр-1

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