«Ты для меня все». Главный тренер Шахтера эмоционально спел на стадионе после матча с Селтиком — видео

26 октября, 20:27
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Йовичевич возглавляет Шахтер с июля 2022 года (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Йовичевич возглавляет Шахтер с июля 2022 года (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич поделился эмоциями после ничьей 1:1 с Селтиком в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Йовичевич остался доволен ничьей, о чем свидетельствует его настроение после матча, которым он поделился в своем аккаунте в Instagram, опубликовав видео.

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Тренер вышел на поле стадиона в Глазго и спел, признавшись в любви к Шахтеру.

Видео дня

" Шахтер - ты для меня все", - пропел Йовичевич.

Йовичевич стал главным тренером Шахтера в июле 2022 года, подписав контракт на два года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер

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