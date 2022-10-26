«Ты для меня все». Главный тренер Шахтера эмоционально спел на стадионе после матча с Селтиком — видео 26 октября, 20:27 Йовичевич возглавляет Шахтер с июля 2022 года (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич поделился эмоциями после ничьей 1:1 с Селтиком в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Йовичевич остался доволен ничьей, о чем свидетельствует его настроение после матча, которым он поделился в своем аккаунте в Instagram, опубликовав видео.

Тренер вышел на поле стадиона в Глазго и спел, признавшись в любви к Шахтеру.

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" Шахтер - ты для меня все", - пропел Йовичевич.

Йовичевич стал главным тренером Шахтера в июле 2022 года, подписав контракт на два года.