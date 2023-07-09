Бывший тренер Шахтера Игор Йовичевич будет работать в одной лиге с Роналду

9 июля, 22:09
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Йовичевич нашел новую работу (Фото:ФК Шахтер)

Йовичевич нашел новую работу (Фото:ФК Шахтер)

Хорватский специалист возглавил клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Игорь Йовичевич выиграл чемпионат Украины вместе с донецким Шахтером. Однако после такого успеха «горняки» расстались с тренером.

Долго без работы Йовичевич не оставался. В воскресенье, 9 июля, клуб Аль-Раед из Саудовской Аравии объявил о назначении хорвата главным тренером.

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Интересно, что совсем недавно еще один бывший тренер Шахтера Луиш Каштру также перебрался в Саудовскую Аравию. Каштру стал главным тренером Аль-Насра, за который выступает один лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол

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