Официально. ФК Шахтер объявил имя нового главного тренера

14 июля, 10:14
Игорь Йовичевич ранее тренировал СК Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Игорь Йовичевич ранее тренировал СК Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Новым тренером футбольного клуба Шахтер стал Игорь Йовичевич.

На сайте горняков сообщается, что клуб подписал с хорватским наставником контракт, рассчитанный на два года.

Недавно Шахтер объявил об уходе главного тренера команды Роберто Де Дзерби спустя год после его назначения.

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Итальянец возглавлял коллектив с 25 мая 2021 года, и за это время провел во главе клуба только 30 официальных матчей, в которых «горняки» одержали 20 побед, 5 раз проиграли и 5 раз сыграли вничью.

Под руководством Де Дзерби Шахтер выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.

Игорь Йовичевич тренировал Днепр-1 с 2020 года.

Ранее в качестве тренера он также работал с футбольными клубами Карпаты (2012−2015), Целе (2016−2017), Динамо U19 (Загреб) (2017−2020), Динамо (Загреб) (2020).

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Тренер

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