«Это просто неправильное решение». Степаненко назвал тренера Шахтера, которого не стоило увольнять

По мнению Степаненко, Шахтер показывал хорошие результаты под руководством хорвата, который возглавил команду летом 2022 года.

«Многих фанатов Шахтера удивило увольнение Йовичевича? Меня тоже. Мы не ожидали этого. Мы выиграли чемпионат, хорошо выступали в Лиге чемпионов.

Да, потом было тяжелое поражение от Фейеноорда в Лиге Европы, но там было много причин. Сегодня можно сказать, что это просто было неправильное решение", — сказал Степаненко в интервью Goal.pl.

36-летний футболист также рассказал о тренерских качествах Йовичевича.

«Он сочетание хорошего и плохого копа. Он показывает свое лицо первым, и пока все в порядке, он хороший парень. Но когда он видит, что что-то не так, он может стать плохим. У него нет с этим проблем. Он быстро реагирует. Он дал нам много свободы, как на поле, так и вне его. В жизни также», — отметил Степаненко.

Напомним, Шахтер выиграл украинскую Премьер-лигу в сезоне 2022/23 под руководством Йовичевича.

После работы с «горняками» хорват возглавлял саудовский Аль-Раед и болгарский Лудогорец, а недавно стал главным тренером польского Видзева.