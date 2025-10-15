Читайте также: Андрей Шевченко получил должность в ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт Видзева.

Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2027 года. В тренерский штаб хорватского специалиста вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые работали с ним в предыдущих командах.

Последним местом работы Йовичевича был болгарский Лудогорец, с которым он завоевал чемпионский титул в сезоне 2024/25.

Ранее хорватский специалист также возглавлял Целье, Динамо Загреб, Карпаты, Днепр-1 и Шахтер, с которым стал чемпионом в 2022/23 годах. После ухода из донецкого клуба он короткое время работал в Саудовской Аравии, где был тренером Аль-Раеда.

На данный момент Видзев занимает 11-ю строчку в таблице польской Экстраклясы. Дебют Йовичевича с новым клубом ожидается уже 17 октября — в матче против Радомяка.

