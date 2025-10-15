Бывший наставник Шахтера возглавил клуб из Польши — в его штаб вошли украинцы

15 октября, 23:28
Поделиться:
Игорь Йовичевич (Фото: ФК Видзев)

Игорь Йовичевич (Фото: ФК Видзев)

Экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич стал главным тренером польского клуба Видзев (Лодзь).

Читайте также:
Андрей Шевченко получил должность в ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт Видзева.

Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2027 года. В тренерский штаб хорватского специалиста вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые работали с ним в предыдущих командах.

Реклама

Последним местом работы Йовичевича был болгарский Лудогорец, с которым он завоевал чемпионский титул в сезоне 2024/25.

Читайте также:
Главного тренера сборной Чехии уволили после сенсационного поражения от Фарерских островов

Ранее хорватский специалист также возглавлял Целье, Динамо Загреб, Карпаты, Днепр-1 и Шахтер, с которым стал чемпионом в 2022/23 годах. После ухода из донецкого клуба он короткое время работал в Саудовской Аравии, где был тренером Аль-Раеда.

На данный момент Видзев занимает 11-ю строчку в таблице польской Экстраклясы. Дебют Йовичевича с новым клубом ожидается уже 17 октября — в матче против Радомяка.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies