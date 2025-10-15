Бывший наставник Шахтера возглавил клуб из Польши — в его штаб вошли украинцы
Игорь Йовичевич (Фото: ФК Видзев)
Экс-наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич стал главным тренером польского клуба Видзев (Лодзь).
Об этом сообщает официальный сайт Видзева.
Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2027 года. В тренерский штаб хорватского специалиста вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые работали с ним в предыдущих командах.
Последним местом работы Йовичевича был болгарский Лудогорец, с которым он завоевал чемпионский титул в сезоне 2024/25.
Ранее хорватский специалист также возглавлял Целье, Динамо Загреб, Карпаты, Днепр-1 и Шахтер, с которым стал чемпионом в 2022/23 годах. После ухода из донецкого клуба он короткое время работал в Саудовской Аравии, где был тренером Аль-Раеда.
На данный момент Видзев занимает 11-ю строчку в таблице польской Экстраклясы. Дебют Йовичевича с новым клубом ожидается уже 17 октября — в матче против Радомяка.
Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.