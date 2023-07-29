«Я раскрою Мудрика». Игрок Челси готов сделать из украинского вингера звезду мирового футбола 29 июля, 13:33 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Футболист лондонского Челси Бен Чилвел поделился мыслями относительно игры Михаила Мудрика в составе «синих».

По словам англичанина, он видит в Мудрике неограниченный потенциал и он готов помочь Михаилу его раскрыть.

«Что касается Миши, то я вижу в нем неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Если я могу каким-то образом помочь ему выйти на уровень, которого, как мы все знаем, он может достичь, — то почему бы мне это не сделать?

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Это не пустые слова, я говорил об этом и самому Мудрику. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против Брайтона. Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона.

Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда дать пас. Мы все видим потенциал, который он имеет. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы все его поддерживаем", — цитирует Чилвела The Athletic.

Недавно Мудрик отметился дебютным голом за Челси в товарищеском матче против Брайтона.

Также сообщалось, что главный тренер «синих» Маурисио Почеттино поражен голом украинца на сборах в США.