В 46 лет умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины 8 февраля, 14:09 После Динамо Радченко (справа) выступал за Днепр (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Бывший защитник Динамо Киев и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.



Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба без указания причин смерти.

Уроженец Мариуполя в 1997 году перешел в Динамо, которое окончательно покинул через пять лет по завершении контракта.

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В составе киевской команды Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины. В сезоне 2001/2002 выступал в Закарпатье на правах аренды.

После ухода из ужгородского клуба защищал цвета Днепра, Кривбасса, а также Волыни и завершил карьеру в 2009 году. В сборной Украины Радченко играл в 2002—2005 годах.

Накануне сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.