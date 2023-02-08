В 46 лет умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины
После Динамо Радченко (справа) выступал за Днепр (Фото:Dynamo.kiev.ua)
Бывший защитник Динамо Киев и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба без указания причин смерти.
Уроженец Мариуполя в 1997 году перешел в Динамо, которое окончательно покинул через пять лет по завершении контракта.
В составе киевской команды Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины. В сезоне 2001/2002 выступал в Закарпатье на правах аренды.
После ухода из ужгородского клуба защищал цвета Днепра, Кривбасса, а также Волыни и завершил карьеру в 2009 году. В сборной Украины Радченко играл в 2002—2005 годах.
Накануне сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.