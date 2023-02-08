В 46 лет умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины

8 февраля, 14:09
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После Динамо Радченко (справа) выступал за Днепр (Фото:Dynamo.kiev.ua)

После Динамо Радченко (справа) выступал за Днепр (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Бывший защитник Динамо Киев и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба без указания причин смерти.

Уроженец Мариуполя в 1997 году перешел в Динамо, которое окончательно покинул через пять лет по завершении контракта.

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В составе киевской команды Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины. В сезоне 2001/2002 выступал в Закарпатье на правах аренды.

После ухода из ужгородского клуба защищал цвета Днепра, Кривбасса, а также Волыни и завершил карьеру в 2009 году. В сборной Украины Радченко играл в 2002—2005 годах.

Накануне сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь клуба Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Смерть

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