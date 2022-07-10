В Донецкой области погиб бывший футболист Динамо 10 июля, 23:54 Баланчук также был судьей третейского суда при Ассоциации украинских банков (Фото:Сергей Баланчук via Facebook)

Под городом Бахмут Донецкой области в возрасте 47 лет погиб бывший футболист киевского Динамо Сергей Баланчук.



Как сообщает Динамомания, смерть воспитанника киевской команды, который после начала полномасштабного вторжения России ушел в ряды ВСУ, произошла в результате артиллерийских обстрелов.

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Баланчук учился в «футбольном» классе школы №170 на Оболони вместе с будущими звездами клуба Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.

На взрослом уровне он выступал за киевские Динамо, Динамо-2, Динамо-3, ЦСК ВСУ, израильский Маккаби Хайфа, полтавскую Ворсклу и харьковский Металлист.

После завершения игровой карьеры Баланчук получил юридическое образование и работал по специальности, а также являлся судьей третейского суда при Ассоциации украинских банков.

На днях в боевых действиях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух.

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