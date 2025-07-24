Футболист Ливерпуля сделал тату в память о покойном Диогу Жоте — фото
Диоге Жота погиб вместе с братом в автокатастрофе (Фото: Premier League)
Защитник Ливерпуля Костас Цимикас сделал трогательный жесть в честь Диогу Жоты, который погиб в начале июля.
29-летний Цимикас набил татуировку на руке, которую посвятил португальцу.
Надпись гласит: «Я бы хотел, чтобы ты был здесь» и число 20 — игровой номер Жоты в Ливерпуле, который клуб вывел из обращения после гибели португальца.
Puerto Ink Athens рассказали про татуировку 5 июля, всего через несколько дней после смерти футболиста и его брата Андре Силвы.
Отметим, что Цимикас и Жота перешли в Ливерпуль в 2020 году.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль загорелся.
5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.