Защитник Ливерпуля Костас Цимикас сделал трогательный жесть в честь Диогу Жоты, который погиб в начале июля .

29-летний Цимикас набил татуировку на руке, которую посвятил португальцу.

Надпись гласит: «Я бы хотел, чтобы ты был здесь» и число 20 — игровой номер Жоты в Ливерпуле, который клуб вывел из обращения после гибели португальца.

Фото: Костас Цимикас сделал тату в память о покойном Диогу Жоте / instagram.com/puertoink_athens

Puerto Ink Athens рассказали про татуировку 5 июля, всего через несколько дней после смерти футболиста и его брата Андре Силвы.

Отметим, что Цимикас и Жота перешли в Ливерпуль в 2020 году.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль загорелся.

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.