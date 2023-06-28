«Вратарь был напуган». Игрок сборной Испании U-21 заявил, что у него украли гол — Нещерет ответил
Руслан Нещерет (Фото:УАФ)
Вингер испанской сборной Родриго Рикельме прокомментировал свой незасчитанный гол в первом тайме в матче против сборной Украины (2:2) после ошибки Руслана Нещерета.
В комментарии Relevo игрок сборной Испании рассказал, что украинский голкипер испугался его и выпустил мяч из рук.
«Вратарь хотел быстро ввести мяч. Я сделал вид, что хочу его остановить. похоже, он испугался и выпустил мяч из рук. Гол был забит справедливо, по моему мнению».
Также вингер заверил, что не нарушал провила на вратаре.
«Судья сказал, что его предупредили через наушник, что я схватил вратаря, но это не так»,— сказал Родриго.
Однако Нещерет заявил, что испанский футболист ударил его по руке, что помешало ему ввести мяч в игру.
«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно зацепил. В том моменте он же не мог сказать: нет, я не трогал его. Немного хитрый», — сказал Нещерет, передает Суспільне Спорт.
Напоминаем, что сборная Украины U-21 вышла в ¼ Евро-2023, где сыграет против победителя группы D.
Ранее сообщалось, что легендарный арбитр объяснил, почему в первом тайме не засчитали гол Испании в ворота сборной Украины U-21.