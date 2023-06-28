«Вратарь был напуган». Игрок сборной Испании U-21 заявил, что у него украли гол — Нещерет ответил 28 июня, 10:42 Руслан Нещерет (Фото:УАФ)

Вингер испанской сборной Родриго Рикельме прокомментировал свой незасчитанный гол в первом тайме в матче против сборной Украины (2:2) после ошибки Руслана Нещерета.

В комментарии Relevo игрок сборной Испании рассказал, что украинский голкипер испугался его и выпустил мяч из рук.

«Вратарь хотел быстро ввести мяч. Я сделал вид, что хочу его остановить. похоже, он испугался и выпустил мяч из рук. Гол был забит справедливо, по моему мнению».

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Также вингер заверил, что не нарушал провила на вратаре.

«Судья сказал, что его предупредили через наушник, что я схватил вратаря, но это не так»,— сказал Родриго.

Riquelme, sobre el gol anulado en el partido de la Selección Española ante Ucrania:



🗨 "No le doy más importancia, yo creo que es un gol legal, pero bueno...".



📹 @Santos_Relevo pic.twitter.com/xgj4yir0aj — Relevo (@relevo) June 27, 2023

Однако Нещерет заявил, что испанский футболист ударил его по руке, что помешало ему ввести мяч в игру.

«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол. После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно зацепил. В том моменте он же не мог сказать: нет, я не трогал его. Немного хитрый», — сказал Нещерет, передает Суспільне Спорт.

Напоминаем, что сборная Украины U-21 вышла в ¼ Евро-2023, где сыграет против победителя группы D.

Ранее сообщалось, что легендарный арбитр объяснил, почему в первом тайме не засчитали гол Испании в ворота сборной Украины U-21.