Мощное усиление: в Житомире будет играть футболист из чемпионата Франции

9 июля, 21:06
Поделиться:
Бени Макуана (Фото:ФК Полесье)

Бени Макуана (Фото:ФК Полесье)

Дебютант украинской Премьер-лиги житомирское Полесье серьезно укрепляет свой состав перед стартом чемпионата Украины. Клуб заключил контракт с конголезским полузащитником Бени Макуана.

Как сообщает сайт Полесья, соглашение рассчитано на три года. До переезда в Житомир 20-летний игрок выступал клуб Монпелье, который играет в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Видео дня

Читайте также:
«Вернешься в черном пакете». Болельщики новичка УПЛ призвали УАФ навсегда дисквалифицировать бывшего игрока их клуба

В сезоне 2022/23 Макуана провел за Монпелье 9 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Кроме того, Бени Макуана имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к чемпионату мира-2022. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 000 евро.

Ранее Полесье объявило о трансфере бывшего игрока сборной Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Полесье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X