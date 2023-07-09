Мощное усиление: в Житомире будет играть футболист из чемпионата Франции 9 июля, 21:06 Бени Макуана (Фото:ФК Полесье)

Дебютант украинской Премьер-лиги житомирское Полесье серьезно укрепляет свой состав перед стартом чемпионата Украины. Клуб заключил контракт с конголезским полузащитником Бени Макуана.



Как сообщает сайт Полесья, соглашение рассчитано на три года. До переезда в Житомир 20-летний игрок выступал клуб Монпелье, который играет в высшем дивизионе чемпионата Франции.

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В сезоне 2022/23 Макуана провел за Монпелье 9 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Кроме того, Бени Макуана имеет опыт выступлений за национальную сборную Республики Конго в квалификации к чемпионату мира-2022. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 000 евро.

Ранее Полесье объявило о трансфере бывшего игрока сборной Украины.