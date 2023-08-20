Будет играть в Лиге чемпионов. Игрок сборной России перешел в испанский клуб — видео 20 августа, 09:07 Захарян (Фото:ФК Реал Сосьедад)

Реал Сосьедад официально объявил о переходе игрока московского Динамо Арсена Захаряна.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Россиянин подписал контракт с испанским коллективом до конца сезона 2028/29.

Игрок будет выступать за Реал Сосьедад под 12-м номером.

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В новом клубе Захарян должен заменить Давида Силву, который недавно закончил карьеру из-за травмы.

Также была информация, что сумма трансфера составляет 13 млн евро + бонусы.

Стоит отметить, что Захарян сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.

В прошлом сезоне Реал Сосьедад занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора.