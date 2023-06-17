«Мы выглядели, как Барселона против любителей»: Игрок Северной Македонии удивил заявлением о поражении Украине 17 июня, 16:35 Эннис Барди (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди считает, что его команда отлично справлялась в матче с Украиной, однако во втором тайме случился переломный момент, благодаря которому выиграли подопечные Сергея Реброва (3:2).

Футболист заявил, что в первом тайме национальная команда Северной Македонии доминировала по всем пунктам, но первый пропущенный гол все изменил.

«Каждый из нас должен изменить свой менталитет. Нам не хватает сосредоточенности, концентрации. Лишь мгновение мы ошиблись в поле, а затем позволим всему разрушиться. Каждому из нас после этого матча нужно много думать о себе и в первую очередь найти способ исправить свои личные ошибки. Всем необходимо понять, что произошло и почему, и как улучшить себя, должна быть самокритика.

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Поражение произошло из-за менталитета. Мы час держали в бутылке большую футбольную Украину. В течение 60 минут на поле мы выглядели, как Барселона против любительского клуба. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол, а потом последовал невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и открыто поговорить друг с другом", — приводит слова Барди Sport Media.

Напомним, сборная Украины оформила волевую победу в матче отбора к Евро-2024 против Северной Македонии (3:2).

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