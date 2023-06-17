«Мы выглядели, как Барселона против любителей»: Игрок Северной Македонии удивил заявлением о поражении Украине

17 июня, 16:35
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Эннис Барди (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Эннис Барди (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди считает, что его команда отлично справлялась в матче с Украиной, однако во втором тайме случился переломный момент, благодаря которому выиграли подопечные Сергея Реброва (3:2).

Футболист заявил, что в первом тайме национальная команда Северной Македонии доминировала по всем пунктам, но первый пропущенный гол все изменил.

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«Каждый из нас должен изменить свой менталитет. Нам не хватает сосредоточенности, концентрации. Лишь мгновение мы ошиблись в поле, а затем позволим всему разрушиться. Каждому из нас после этого матча нужно много думать о себе и в первую очередь найти способ исправить свои личные ошибки. Всем необходимо понять, что произошло и почему, и как улучшить себя, должна быть самокритика.

Видео дня

Поражение произошло из-за менталитета. Мы час держали в бутылке большую футбольную Украину. В течение 60 минут на поле мы выглядели, как Барселона против любительского клуба. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол, а потом последовал невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и открыто поговорить друг с другом", — приводит слова Барди Sport Media.

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Напомним, сборная Украины оформила волевую победу в матче отбора к Евро-2024 против Северной Македонии (3:2).

На нашем сайте доступно видео голов и обзор лучших моментов поединка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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